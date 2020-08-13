Помощь от Красного Креста к началу учебного года получат около 1 тыс. школьников Гомельской области

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. школьников Гомельской области получат помощь от Красного Креста к началу учебного года, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк.

Сенатор напомнила, что по 1 сентября Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию "Соберем детей в школу". "Такое мероприятие проходит ежегодно, и каждый раз к нему присоединяются сотни неравнодушных людей. Предварительно в этом году целевую помощь от Красного Креста получат около 1 тыс. учеников Гомельской области. Школьные наборы будут сформированы для детей из семей, которым нужна помощь", - отметила Алла Смоляк.

Поддержать благотворительную кампанию может каждый, обратил внимание начальник организационно-кадрового отдела областной организации Артем Карпенко. "Всего в регионе пройдет свыше 60 мероприятий по сбору пожертвований. Например, сегодня только в областном центре точки добрых дел будут работать на рынках "Давыдовский", "Бакунинский", "Черниговский", "Прудковский", "Привокзальный", в универмаге "Гомель". К тому же школьные принадлежности можно принести в любую районную организацию БОКК", - подчеркнул он.

Во время акции организаторы предлагают на доске пожеланий написать напутствия первоклассникам. "Плюс на каждой площадке будут предложены различные активности, мини-праздники для дарителей", - добавил Артем Карпенко.-0-