Помощник Президента по Минской области Игорь Евсеев проведет прямую телефонную линию

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев проведет сегодня прямую телефонную линию для населения, сообщает БЕЛТА.

Прямая линия пройдет в Минском облисполкоме. Задать вопросы Игорю Евсееву можно будет по телефону 8 (017) 500 41 60.

Основная цель таких телефонных линий - прямое общение с гражданами регионов и принятие в максимально сжатые сроки на месте исчерпывающих мер по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для изучения наиболее острых проблем и выработки алгоритма их решения представители Президента выезжают на места.

Работа в формате прямых линий позволяет рассмотреть широкий круг вопросов, затрагивающих интересы людей, узнать большой срез мнений для последующего обобщения и информирования главы государства.-0-