Пони Саманта и Вегас поселились в Могилевском зоосаде

20 мая, Буйничи /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском зоосаде появились новые жители: пони Саманта и Вегас переехали сюда из Минской области. Уже в июне они смогут катать маленьких посетителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий учебной лабораторией зоосада Иван Нижников.

Заведующий учебной лабораторией зоосада Иван Нижников

"Сейчас животные привыкают к новому месту, отдыхают и щиплют травку, - рассказал Иван Нижников. - Чуть позже приобретем для них седла, чтобы смогли катать детей в сезон".

В зоосаде отмечено и другое пополнение. Трое малышей появились у муфлонов, еще четверо - у зубров. Скоро должны растелиться самки благородных оленей. К концу июня ожидают малышей в семействе европейских ланей.

"У нас большие планы на этот год. Скоро в новый вольер переселятся волки, дом для них уже почти готов. А на их место приедут новые жильцы - столичные дикобразы", - поделился заведующий учебной лабораторией.

Сейчас в зоосаде живут около 350 питомцев, в том числе олени, лани, муфлоны, яки, волки, тигр, медведь, кролики, куница, павлины, цесарки и зубры. Последних уже около 40. Не так давно здесь поселилась винторогая коза по имени Маруся, скоро у нее должен появиться друг. Это животное занесено в международную Красную книгу.

Могилевский зоосад раскинулся на территории около 120 га. Разнообразие ландшафта позволило создать удобные и большие вольеры для каждого вида животных - их здесь около 30. "В каждом вольере есть несколько "комнат": игровые зоны, кухня и место для отдыха. Дом для каждого животного создавался в зависимости от потребностей: кому-то нужна трава и большая территория для прогулок, а кому-то - наличие деревьев, небольших водоемов. Из нововведений - в каждом вольере создаем песочницы, чтобы у животных была возможность поиграть и отдохнуть на песке, некоторые используют его в гигиенических целях".

Кормят животных один раз в день, воду меняют регулярно. За зиму обитатели зоосада съели около 120 т сена.

"Из-за нынешней эпидситуации посетителей стало меньше. Но отдых в зоосаде позволяет соблюдать все меры по предотвращению распространения вирусных заболеваний: большая территория, широкие дорожки. Можно соблюдать рекомендованную дистанцию и проводить с пользой время на свежем воздухе", - рассказал Иван Нижников.

Зоосад в Могилеве существует уже около 15 лет. Это не только место полезного отдыха горожан и гостей Могилева - здесь проходят производственную практику учащиеся агролесотехнического колледжа имени К.П.Орловского.-0-

Фото Олега Фойницкого