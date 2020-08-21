Пони, уточки и кролики - зоопарк домашних животных появился в Березинском заповеднике

21 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Березинском биосферном заповеднике создан зоопарк домашних животных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Новый объект, сформированный за последние полтора месяца, разместился на ранее свободных площадях зоопарка диких животных и является его своеобразным филиалом. Его обитателями стали козочки, овечки, свинки, пони, кролики, павлины, гуси, утки, куры и золотые фазаны. Некоторые из них переселились сюда с подворий работников заповедника, часть приобретена в частных хозяйствах. Все животные и птицы находятся в просторных вольерах и клетках, удобных для контакта с посетителями. "У взрослых и детей, на которых зоопарк прежде всего и ориентирован в своей работе, есть возможность покормить и погладить животных, понаблюдать за ними в непосредственной близости. Поэтому все наши гости, а их у нас сейчас достаточно много, обычно проводят здесь много времени и уходят только с положительными эмоциями", - подчеркнули специалисты.

В зоопарке диких животных Березинского биосферного заповедника проживают медведи, волки, рысь, обычные и чернобурые лисицы, еноты, кабаны, косули, лани, лоси, олени, белки, зубр, а также пернатые обитатели белорусских лесов. Ежегодно индивидуально и с экскурсиями зоопарк посещает около 40 тыс. человек.-0-