Популярные белорусские артисты и коллективы выступят на фан-зоне "Чижовка-Арена" ІІ Европейских игр

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярные белорусские артисты и коллективы в разных жанрах выступят на фан-зоне "Чижовка-Арена" ІІ Европейских игр с 21 по 30 июня, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

"Мы выбрали для фан-зоны "Чижовка-Арена" популярный формат, чтобы привлечь самую широкую аудиторию, зарядить болельщиков на поддержку спортсменов и глобальный спортивный праздник, - рассказали в дирекции. - Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алена Ланская, Тео, Герман, Саша Немо, Алексей Хлестов, Ирина Игнатюк, Mikita, группы "Аура", "Тяни-Толкай", "Дрозды", "Стары Ольса", "Топлесс", "Дядя Ваня и племянники", Las-Vegas.

21 июня начнутся трансляции соревнований II Европейских игр, которые будут проводиться ежедневно. Кроме того, будут проходить различные концертные программы. В пятницу состоится Bright kids с участием юных артистов и ансамблей "Малиновка", центра искусств "Арт-платформа", а также Bright stage с участием взрослых артистов. Также в этот день посетители "Чижовки-Арены" увидят трансляцию церемонии официального открытия игр.

Ансамбль солистов Белорусской государственной филармонии под управлением Игоря Иванова, Ирина Игнатюк, образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси и Национальный академический народный оркестр Беларуси им. И.Жиновича выступят 22 июня. В воскресенье радовать болельщиков спортивного форума и гостей столицы будут группы "Стары Ольса", "Дрозды", "Таймсквер", "Минское море" и кавер-бэнд "Бавария".

24 июня во время программы Bright folk выступят Государственный академический ансамбль танца Беларуси, фольклорная группа "Купалинка" и "Палац". На следующий день к посетителям фан-зоны присоединятся ансамбль "Хорошки", группы "Стары Ольса" и "Минское море". А 26 июня участниками концертной программы станут Герман Титов, Алексей Хлестов, Мikita, группа "Топлесс", кавер-группа DeTroit и DJ Magic sound.

В следующие два дня следить за событиями спортивного форума вместе с болельщиками будут группы "БелРосы", "Палац", Vassel &Rooby, "Тяни-Толкай", Las Vegas, "Дрозды" и Елена Гришанова. А 29 июня - ансамбль песни и танца "Свята", "Хорошки", поп-фольк-группа "Ляльки Корпорейшн", солисты центра искусств "Арт-платформа" и продюсерского центра Uzari Production, а также исполнители Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина в сопровождении балета под управлении Ольги Шамровой. Кроме того, выступят Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы "Аура" и "Радиоволна".

В последний день спортивного форума вновь будут показывать свое мастерство юные артисты таких коллективов, как "Зубренок", "Сябрынка", "Буслік" и взрослые группы "Купалинка", "Тяни-Толкай", "Дрозды", "Дядя Ваня и племянники", а также Алена Ланская, Виктория Алешко и Тео. Кроме того, проведут трансляцию церемонии официального закрытия игр. Фан-зона "Чижовка-Арена" будет работать с 10.00 до 23.30, а в дни открытия и закрытия II Европейских игр до 1 ночи.

Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 www.minsk2019.by .

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта.-0-