Популярные и редкие языки мира представят 31 марта на фестивале в Минске

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский фестиваль языков пройдет 31 марта на филологическом факультете Белорусского государственного университета. Профессиональные исследователи, полиглоты и путешественники познакомят публику с 49 популярными, редкими и вышедшими из употребления языками мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для гостей фестиваля подготовлены лекции-презентации о языках, их разнообразии и особенностях. "Всего запланировано 14 лингвистических лекций. Слушатели узнают об изучении филологии в XVI веке, белорусском жестовом языке, исследовании движений глаз в области экспериментальной лингвистики и др. Еще шесть лекций будут посвящены белорусистике", - рассказали в пресс-службе.

Программа фестиваля включает работу площадки языковой практики, где каждый может посетить испанский и литовский разговорные клубы. Впервые в БГУ будут представлены древнескандинавский, арчинский, баскский, авестийский, мирандский, гренландский и саамские языки.

Стать участником фестиваля можно, предварительно зарегистрировавшись на его сайте.

В пресс-службе Белгосуниверситета отметили, что в 2018 году фестиваль посетили более тысячи человек. Впервые он прошел в 2013 году. Организатором выступает филологический факультет БГУ.-0-