Популяция благородного оленя в Витебской области к 2025 году увеличится в два раза

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Популяция благородного оленя в Витебской области через пять лет благодаря госпрограмме по расселению этих животных должна увеличиться в 2 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий инженер по охотхозяйству Витебского ГПЛХО Дмитрий Дикович.

Сейчас насчитывается 16 охотхозяйств при лесхозах в системе Витебского ГПЛХО. На их территории обитают более 800 особей благородных оленей. А по области поголовье этих диких животных достигает 5 тысяч. "В основном это завезенные олени. Их приобретали в других хозяйства страны и зарубежья. По государственной программе "Белорусский лес" мы занимаемся закупкой новых особей и их равномерным расселением по области. Сейчас самые крупные популяции обитают в Верхнедвинском, Толочинском, Докшицком, Лиозненском районах. На предстоящую пятилетку поставлена задача расселить благородных оленей по всем регионам Витебщины и увеличить поголовье как минимум вдвое", - рассказал Дмитрий Дикович.

Рогатые переселенцы в течение первого года после приезда на гостеприимную витебскую землю находятся в просторных загонах. Такие "квартиры" им выделяют для того, чтобы благородные животные привязались к определенному ареалу и не совершали набеги на участки соседей. Как правило, они способны сами добывать пропитание круглый год. Однако в сильные морозы - от 25 градусов ниже нуля, - когда снежный покров слишком большой, и опять же для закрепления "молодых кадров" на одном месте работники охотхозяйств прикармливают животных.

"Каждую весну мы ведем учет поголовья. Исходя из результатов, рассчитываем норму подкормки диких животных на время неблагоприятных погодных условий. Обычно это необходимо в сильные морозы", - пояснил Дмитрий Дикович. Используются для этого грубые, сочные, концентрированные корма. Грубым кормом считаются ветки, кора, сено. Веточный корм животным не подают готовым на блюдечке, но немного облегчают его добычу. На определенных участках леса срубают осины, чтобы олени сами обгладывали тонкие веточки и кору. Таким образом они не отучаются добывать пищу самостоятельно, а охотоведы следят, чтобы животные, гонимые голодом, не снимались с места обитания и не отправлялись подальше от обжитых угодий.

Порой оленей балуют и сочными кормами - морковью, картошкой, свеклой. Корнеплоды закупают в сельских хозяйствах. Правда, с этими "вкусняшками" для диких обитателей леса есть нюанс. Их можно выкладывать в кормушки при не очень низких температурах. Иначе лакомство превращается в неудобоваримую ледышку. Зато концентрированные корма - зерно и зерноотходы - переносят любой мороз. Их охотхозяйства ГПЛХО тоже закупают загодя. Преимущество такого корма в высокой питательности. Его оставляют в специально оборудованных кормушках под навесом, чтобы уберечь от снега. В лесах их ставят из расчета по одной на 20 особей.

Кроме оленей, заботятся работники леса и о пропитании косуль, лосей. Грациозных косуль в охотхозяйствах ГПЛХО насчитывается около 3 тысяч. Они предпочитают более равнинные места и расселяются там, где можно побродить по лугам и вовремя скрыться от опасности среди деревьев. А вот аборигена белорусских лесов лося, который чувствует себя в густых борах привольно и вольготно, на зиму обеспечивают только солью. Весь остальной корм сохатый способен добыть сам. На подведомственных ГПЛХО территориях насчитывается более 2,1 тыс. особей лося, а по области популяция рогача достигает 12 тысяч. "Через пять лет благодаря госпрограмме "Белорусский лес" рассчитываем сравнять количество оленей и лосей", - подчеркнул Дмитрий Дикович.-0-