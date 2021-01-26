Популяцию благородных оленей увеличивают в Минской области

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области активно увеличивается популяция благородных оленей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество охотников и рыболовов" Анатолий Моложавский.

"Последние девять лет активно увеличивали популяцию особей благородного оленя в стране. Была проделана большая работа, результаты которой можно наблюдать уже сейчас. Это хорошо заметно по статистике. Если говорить про Минскую область, в 2013 году в охотничьих угодьях объединения обитало лишь 386 оленей, а в прошлом году насчитывалось уже 2475 особей", - рассказал Анатолий Моложавский.

Увеличивают популяцию благородных оленей специалисты объединения следующим образом: парнокопытных выращивают в специальных вольерах, а после того, как животные дадут потомство и молодняк окрепнет, их выпускают в дикую природу. "Сейчас почти во всех охотничьих хозяйствах региона живут благородные олени. За последние годы их популяция значительно выросла в тех местах, где ранее они практически не обитали. Можно отметить Вилейский, Молодечненский и Стародорожский районы, где благодаря нашей работе данные животные появились и прижились", - отметил Анатолий Моложавский.

В 2021 году работа по увеличению популяции благородных оленей в регионе будет продолжена. В ближайших планах Белорусского общества охотников и рыболовов добавить 50 особей данного вида в Пуховичском районе.-0-