Популяцию болотной черепахи восстанавливают в заказнике "Брестский"

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В биологическом заказнике местного значения "Брестский" начали восстанавливать популяцию болотной черепахи, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Накануне в естественную среду обитания выпустили самку болотной черепахи и ее четырех детенышей размером с пятикопеечную советскую монету. Редкую рептилию ученым еще весной передали местные жители, которые нашли ее на территории заказника. Черепаха запуталась в колючей проволоке. "Через некоторое время она снесла яйца. Мы их инкубировали. Появились четыре черепашонка, которых мы выкормили. Сейчас, когда они чуть подросли, выпустили вместе с мамой в заказнике", - рассказал Виктор Демянчик.

Заказник "Брестский" располагается на восточной окраине города в районе Красного Двора. По словам ученого, это фактически единственный в стране городской заказник с естественной, ненарушенной природой, основу которой составляет заболоченная пойма реки Мухавец. Площадь особо охраняемой природной территории (ООПТ) составляет 66 га. Это одно из главных мест размножения фазана в Беларуси. Также здесь находится одно из старейших нерестилищ пресноводных рыб, фрагментарно сохранилось около 10 редких биотопов, обитают 10 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу, в том числе болотная черепаха.

"До недавнего времени там была высокая песчаная дамба бывшей военной железной дороги. За ненужностью ее разобрали, но она служила и местом размножения популяции болотной черепахи. Сейчас хотим соорудить искусственную дамбу в виде насыпной песчаной горки, чтобы рептилии выводили там свое потомство и могли прятаться от хищников", - пояснил замдиректора института.

Ученые также разработали план управления заказником, рассчитанный на десять лет. В нем предусмотрены реальные практические шаги по сохранению ООПТ. Кроме того, для ее популяризации создается экскурсионный маршрут - экологическая тропа "Мухавецкая". Она заканчивается возле заказника на видовой площадке, с которой можно созерцать дикую природу в ее натуральной красоте.-0-