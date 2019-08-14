Популяцию краснокнижной медянки обнаружили на юге Брестской области

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На юге Брестской области ученые обнаружили многочисленную популяцию медянки, которая включена в Красную книгу Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Виктор Демянчик.

"Медянка - самая таинственная змея лесной зоны Европы, потому что крайне скрытна. Она есть во многих странах, но обычно исследователи сталкиваются с единичными встречами, в том числе в Беларуси. Во время мониторинга природной среды Полесья мы случайно нашли многочисленную популяцию медянки в южной части Брестской области. За день нам на глаза попались шесть экземпляров. Поработав, выяснили, что там насчитывается несколько десятков особей на 1 кв.км. На сегодня это самая многочисленная популяция медянки в Беларуси (среди известных)", - отметил Виктор Демянчик.

Место обитания краснокнижных рептилий ученые обнаружили на территории бывшего военного городка в глубине леса. Существовавшие там ранее защитные устройства, обилие бетонных конструкций буквально создавали для медянок заповедный режим. После ухода военных этот участок облюбовали черные копатели. Последствием их действий стали вскрытые инженерные сооружения, которые превратились в экологические ловушки, из-за чего животные гибнут.

"Будем планировать создание специального заказника. Прежде всего нужно составить научное технико-экономическое обоснование, определить меры запретов и формы природопользования. После проведения необходимых согласований нужно приступать к практическим мероприятиям: ликвидировать экологические ловушки, обеспечить мониторинг и корректировать охрану этих животных, - сказал замдиректора Полесского аграрно-экологического института. - Создание заказника поможет изучить образ жизни медянок. Во-вторых, гарантированно будем иметь подконтрольную популяцию для работы, она будет служить основой для сохранения этого вида".

На перспективной охраняемой территории помимо медянки обитают еще около десятка краснокнижных видов животных и растений. В частности, там встречаются широкоушка европейская, ночница наттерера, серый ушан, соня-полчок и соня орешниковая, редкие орхидеи. Это то, что специалисты смогли обнаружить за время нескольких экспедиций. Возможно, список будет пополняться.

В Брестской области ранее единичные группировки медянок отмечались в Брестском, Ивацевичском и Столинском районах.-0-