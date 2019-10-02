Порядок на зимних улицах Минска будут ежесуточно поддерживать 800 единиц техники

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На расчистке улиц столицы нынешней зимой будут работать примерно по 800 единиц техники и столько же уборщиков территории. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ежесуточной работе по содержанию уличной дорожной сети будет задействовано 800 единиц спецтехники, на расчистке пешеходных связей и остановок общественного транспорта, лестничных маршей и пешеходных переходов - до 800 уборщиков территории. Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимний период ведется по плану. На сегодняшний день производятся работы по переоборудованию, которые будут завершены 5 ноября", - сказал Олег Лукашенко.

Всего на уборку снега привлекут не менее 760 единиц снегоуборочной техники. Парк машин и оборудования обновился в прошлом году примерно на 20 единиц. "В этом году планируется приобрести 12 единиц спецтехники и 4 единицы оборудования", - добавил Олег Лукашенко.

Кроме того, заключены договоры с 35 организациями, которые будут привлечены к вывозу снега. В целом при необходимости на уборке и вывозе снега может быть дополнительно задействовано более 300 единиц техники (преимущественно самосвалов).

Зарезервированы 9 основных и резервных площадок для складирования снега. Будет задействован снегоплавильный пункт по ул. Машиностроителей производительностью 5 тыс. куб.м в сутки.

Для обработки уличной дорожной сети традиционно применятся песко-соляная смесь. К 15 ноября планируется заготовить не менее 70% от необходимой потребности, и запасы будут пополняться по мере расходования.

С начала года на уличной дорожной сети выполнен текущий ремонт на общей площади более 1 млн кв.м (из них критическая ямочность устранена на площади 124,4 тыс. кв.м, ремонт тротуаров - 111,9 тыс. кв.м, ремонт бортового камня - 36 км и т.д.).-0-