Портал городского хозяйства "Мая Рэспублiка" расширит список организаций-исполнителей

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал городского хозяйства "Мая Рэспублiка" планирует расширить список организаций-исполнителей для более оперативного решения проблемных вопросов граждан. Об этом сообщил главный инженер Центра информационных технологий Мингорисполкома Степан Войтешонок на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на портале 234 поставщика жилищно-коммунальных и иных услуг, но мы планируем расширить список по подключению всех заинтересованных к единой информационной системе контакт-центра 115 портала "Мая Рэспублiка", - сказал Степан Войтешонок. - Рассмотрели предложения администраций районов столицы и после направили предложения по сотрудничеству в ГАИ, УКС, "Минскремстрой", МАПИД, "Белтелеком", "Белпочту", Центр гигиены и эпидемиологии, "Космос-ТВ", А1".

Также поставщиками услуг могут стать крупные торговые сети, среди которых "Виталюр" и "Евроторг", ТЦ "Радзивиловский", ОАО "Азарэнне", "Табак-инвест", ОМА и другие.

Планируется подключение учреждений образования, например БГУ, БГЭУ, БГТУ.

Портал городского хозяйства "Мая Рэспублiка" начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м - во всех районных и областных центрах страны. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе.-0-