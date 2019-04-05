Портал "Мой горад" помог решить более 200 тыс. проблем минчан

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 тыс. проблем, о которых информировали минчане коммунальные службы через портал "Мой горад" 115.бел, решены, сообщили БЕЛТА в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Всего поступило свыше 215 тыс. запросов, на интернет-ресурсе зарегистрированы более 89 тыс. граждан.

Портал начал функционировать в ноябре 2015 года и не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения.

Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений "было" и "стало". Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество работы.

Портал "Мой горад" 115.бел уже работает во всех областных и районных центрах. Как сообщалось ранее, в среднем от минчан в месяц поступает 6-7 тыс. заявок. В основном сообщения касаются дворовых территорий, многоквартирных домов и городской инфраструктуры.-0-