Портфель заказов "Гомсельмаша" на 2022 год сформирован уже до августа

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Портфель заказов ОАО "Гомсельмаш" на 2022 год уже сформирован до августа, прорабатываются и новые контракты. Об этом шла речь сегодня во время встречи председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с коллективом и руководством предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о дальнейшем формировании заказов, заместитель директора центра маркетинга и рекламы - начальник управления маркетинга Павел Тиличенко отметил, что сейчас собираются заявки. "Думаю, в ближайшие месяцы портфель заказов будет сформирован до конца года", - отметил он.

Нацелен "Гомсельмаш" на поставки техники на новые рынки. Предприятие продолжает осваивать Африканский континент. "Кроме Зимбабве, будут поставки в Малави, плюс прорабатываем рынок Нигерии. По европейскому рынку первые поставки планируем в Венгрию, Польшу. Ищем и дальше партнеров. Наш филиал есть и в Латинской Америке, в Аргентине. Он развивается. Рядом бразильский рынок", - рассказал Павел Тиличенко.

Как было отмечено, практически вся техника предприятия уходит к покупателю с колес, не застаивается.

Реализуют на предприятии постоянно и программу технического переоснащения и модернизации - приобретают высокопроизводительное оборудование, станки.

Средняя зарплата составляет Br1,4 тыс. У работников конвейера она выше. С марта этого года намерены увеличить средний заработок.

В сборочно-сдаточном цеху губернатор поинтересовался у работников настроением, планами. "Готовы активно работать. Заказы есть. А мы справимся", - от имени коллег заверил токарь Александр Подосинов.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику.-0-