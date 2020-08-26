Портфели с канцтоварами от БРСМ получат более 200 ребят Гомельской области

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 200 ребят Гомельской области получат канцтовары от БРСМ во время регионального этапа республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ по Гомельской области Татьяна Хацулева.

Акция стартовала 10 августа и уже объединила сотни неравнодушных людей. Благодаря им сейчас собрано свыше 100 портфелей. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 15 сентября. Волонтеры проводят мероприятия во всех районах области. Специальные корзинки для сбора канцелярских товаров и спортинвентаря установлены в торговых центрах, на школьных базарах. Подарки для школьников можно принести также в территориальные и районные комитеты союза молодежи.

За этапом сбора последует приятная миссия вручения необходимых учебных принадлежностей. Во всех районах для ребят из социальных учреждений организуют настоящий праздник с игровыми, развлекательными и образовательными программами.

Одна из поздравительных площадок развернется в Центральном парке в городском поселке Корма 29 августа. Ребятам, нуждающимся в адресной социальной помощи, вручат более 40 укомплектованных портфелей. Праздник соберет более 300 гостей из Кормы и Гомеля. В программе - концерт, интерактивные площадки, музыкально-развлекательная программа с ростовыми куклами, аквагримом и сюрпризами.

Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" проводится ежегодно. Ее цель - оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце".

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Его визитными карточками стали благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя", "Восстановление святынь Беларуси" и "Мы выбираем помощь пожилым людям".-0-