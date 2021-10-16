Посадка деревьев и наведение порядка: власти Минска приняли участие в субботнике

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство города во главе с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым и помощником Президента по Минску Александром Барсуковым приняли участие в посадке деревьев на территории между улицей Тикоцкого и МКАД. Акция прошла в рамках месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"На сегодняшнем субботнике, который проходит в рамках месячника по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий, мы акцентировали внимание на уборке дворовых территорий. Этому предшествовала большая работа по информированию населения о проведении акции "Зеленый двор - вместе!". Кому, как не местным жителям, лучше всего представлять озеленение своего двора. За прошедшую неделю было заготовлено большое количество саженцев для посадки - деревьев, кустарников. Сегодня их высадят на дворовых территориях. Думаю, это останется в памяти каждого жителя двора, который внесет вклад в благоустройство места своего проживания", - отметил глава Мингорисполкома.

По информации начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александра Раковщика, в этом году в Минске планируется высадить чуть более 40 тыс. деревьев. За уходящую неделю было высажено около 2,5 тыс. деревьев. Также общегородской план посадок включает около 400 тыс. кустарников.

Не остались в стороне от участия в субботнике по наведению порядка и благоустройству в городе столичные правоохранители. Проведение подобных субботников стало уже традицией в минском гарнизоне. Личный состав служб и подразделений столичной милиции, взяв в руки лопаты и грабли, выдвинулись в различные точки столицы. Участники акции высадили аллеи из кленов, дубов, ясеней, а также приняли участие в создании ландшафтных композиций.

В Центральном районе столицы субботник, организованный районным координационным советом общественных объединений и политических партий, прошел на территории парка в районе набережной Комсомольского озера со стороны Дворца детей и молодежи. Его участниками стали две сотни представителей пионерской и ветеранской организаций, Союза женщин, профсоюзов, БРСМ, КПБ, и др. За почти 2 часа добросовестного труда совместно с работниками "Зеленстроя" очистили территорию от опавшей листвы, мусора и сухой растительности. По традиции субботник начался с митинга. К участникам субботника присоединились заместитель главы района Сергей Шендик и председатель городского координационного совета, глава столичного объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.

Сотрудники коммунальных служб Фрунзенского района пришли помочь озеленить двор и прилегающую территорию к дому №80 по улице Неманская. Совместно с работниками ЖЭУ жители двора высадили 20 деревьев, а по периметру соседнего дома Налибокская, 17 и на аллее, ведущей от 4-й детской поликлиники к школе №59, - 200 кустарников.

Студенты БГУ 16 октября трудились на территории яблоневого сада, расположенного на улице Рафиева, убирали зеленые участки возле тротуаров и проезжей части. Порядок в живописном уголке столицы наводили 70 человек, студенты всех факультетов университета. Вместе с ребятами трудились деканы, их заместители, преподаватели.-0-