Посадка деревьев и очистка берегов - в районах Минска 17 октября пройдут субботники

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех районах Минска 17 октября пройдут субботники, во время которых благоустройством парковых зон, улиц, береговых линий и других территорий вместе с коммунальниками займутся представители общественных организаций, трудовых коллективов, учащиеся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, добровольцев в Партизанском районе привлекут к уборке территории на улицах Пулихова и О.Кошевого от опавшей листвы, мусора, сухих веток. Здесь же планируется посадка деревьев. И в целом массовые посадки деревьев и кустарников как раз стартуют на субботнике. А по проспекту Дзержинского будет торжественно заложена аллея "За Беларусь!"

Озеленение и наведение чистоты также запланированы по внутренней стороне МКАД, в лесопарковой зоне "Зеленый луг" рядом с ул.Всехсвятская, в парке Победы, на "Острове слез" и на других объектах.

Отдельное внимание будет уделено очистке берегов рек и водоемов в границах столицы от мусора и зарослей.-0-