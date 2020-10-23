Посадки деревьев и кустов по проекту "Зеленый двор вместе!" продолжатся до 15 ноября

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проекту "Зеленый двор вместе!" в Минске этой осенью уже высажено около 940 деревьев и более 1,5 тыс. кустарников, работы продолжатся до 15 ноября. Об этом сообщил сегодня генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Пилотный проект Минска "Зеленый город вместе!" в этом сезоне продолжается. Во всех районах столицы с учетом расположения подземных коммуникаций выбраны участки во дворах, где возможна посадка деревьев или кустарников. Ознакомиться с информацией жители могут на сайте проекта (http://gorod.gov.by/ozelenenie/minsk/). Там же идет запись на участие в запланированных работах по благоустройству.

"За октябрь высажено 936 деревьев и 1539 кустарников. В целом озеленение выполнено на 103 участках, на 44 работы завершаются. До 15 ноября необходимо выполнить озеленение на 95 участках", - рассказал Игорь Кушнеревич.

При этом он отметил, что в нынешнем году жители микрорайонов гораздо менее активно направляют свои заявки для участия в проекте. Причину заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович видит в недостаточном информировании. Чтобы население активнее включалось в эту работу, он поручил в течение двух ближайших недель актуализировать информацию на досках объявлений в подъездах жилых домов, но именно там, где озеленять двор действительно необходимо.

В целом за время осеннего месячника в городе высажено 1,8 тыс. деревьев и 27 тыс. кустарников. "С наступлением благоприятного периода приступили к посадкам в том числе на МКАД. На определенных территориях вдоль кольцевой на сегодня высажено 294 дерева и порядка 20 тыс. кустарников. По мере поступления заявок от организаций формируется список тематических акций. Уже проведено 17: высажены 322 дерева и 1,5 тыс. кустарников", - добавил Игорь Кушнеревич.

Осенний сезон традиционно добавляет работы по уборке опавшей листвы. Убрано уже около 4 тыс. га, в том числе 416 улиц, 91 сквер и 22 парка. Листву вывозят на специализированные площадки и перерабатывающие предприятия. Во время осеннего месячника к уборке привлекаются общественность, организации.-0-