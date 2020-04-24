Посадки деревьев, установка памятных знаков - как в Минске пройдет субботник

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки высаженных деревьев, благоустройство мест воинских захоронений, наведение порядка в парках и скверах - субботник в Минске обещает быть насыщенным трудовыми событиями. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Заводской район выйдет на субботник, чтобы благоустроить место памяти и скорби. Руководство администрации, руководители подведомственных организаций, представители трудящейся и студенческой молодежи района, религиозных общин посадят деревья на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец" и на подъезде к урочищу "Благовщина".

В Ленинском районе высаживать деревья в зеленой зоне по пр. Рокоссовского,12/1, будет руководство администрации и работники Комитета государственного контроля. Накануне здесь уже ударно потрудились молодежь БРСМ, депутаты, работники коммунальных служб, жители Серебрянки и администрация района. "Зеленстрой Ленинского района Минска" доставил из питомника 8-летние саженцы с комом. Всего 75 штук - как символ годовщины Великой Победы.

В Студенческой деревне руководство и сотрудники администрации Московского района проведут уборку аллеи.

Сразу два места приложения сил выбрано в Партизанском районе. Здесь приведут в порядок сквер по ул.Антоновской, 20, где высадят деревья и откроют памятный камень в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Площадка перед ул.Ваупшасова, 16, будет подготовлена к установке в дальнейшем памятника Герою Советского Союза Иону Солтысу - для бронзового бюста на гранитном постаменте оформят зеленое растительное обрамление и уберут территорию.

В Первомайском районе трудовой десант будет работать на уборке территории, прилегающей к братской могиле советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м км Московского шоссе, а также займется очисткой памятников братской могилы на Восточном кладбище.

Руководство администрации и представители трудовых коллективов Советского района наведут порядок на площади Я.Коласа.

Во Фрунзенском районе на посадку деревьев в парке "Тиволи" выйдут депутаты Палаты представителей Национального собрания, а сотрудники Министерства ЖКХ займутся наведением порядка на территории ул.Колесникова - ул.Гаруна.

В Центральном районе руководство и сотрудники Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), актив Центральной районной организации РОО "Белая Русь" займутся уборкой поля с западной стороны от Долгиновского тракта и на востоке от ул.Нововиленской. Это территория места захоронения военнопленных и мирных граждан - узников концентрационного лагеря "Дрозды". Территорию парка им. Янки Купалы приберут руководство и аппарат администрации Центрального района, депутаты Палаты представителей и актив Центральной районной организации БРСМ.

Молодые активисты столицы в этот день будут благоустраивать памятники и обелиски. Они приведут в порядок территорию Военного кладбища, надмогильные сооружения на воинских захоронениях и братский мемориал - аллею Героев Советского Союза. После трудового почина молодежь Минска возложит 75 роз к мемориалу Героев как символ 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.-0-