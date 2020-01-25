Поселки Видзы и Оболь в Витебской области в этом году благоустроят

25 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области в 2020 году благоустроят два городских поселка - Видзы в Браславском районе и Оболь в Шумилинском, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Видзовского сельисполкома Наталия Золотухо рассказала, что в поселке планируют отремонтировать кровлю здания начальных классов средней школы, в детском саду - систему отопления. "В участковую больницу приобретут машину скорой помощи, сделают ремонт внутри здания, обновят некоторое оборудование. Также в планах придать новый облик Дому культуры, библиотеке и школе искусств", - отметила она. В жилищном фонде собираются сделать капитальный ремонт двух многоквартирных домов и текущий - в четырех домах. Также благоустроят дворовые территории возле них.

В Видзах намерены отремонтировать транзитные части трасс Р27 и Н2105. В этом году пункт пропуска "Видзы" станет международным, участок дороги к нему приведут в порядок. На трех километрах пяти улиц горпоселка (Куйбышева, Чкалова, Свердлова, Советская и Пушкина) сделают асфальтовое покрытие.

В Оболи также запланированы различные работы. В основном специалисты будут трудиться на ремонте социальных объектов. Их точный список пока формируется местной властью.

В поселке Видзы сегодня проживают около 1,6 тыс. человек, в Оболи - порядка 2,4 тыс.-0-