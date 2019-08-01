1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поселок с чунцинским колоритом планируют построить в Минской области. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано сегодня в Миноблисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы, чтобы объект появился возле Минска. Мы покажем китайским коллегам некоторые участки в Минском и Смолевичском районах. При выборе ориентировались на близость к аэропорту и к Китайско-белорусскому индустриальному парку "Великий камень", чтобы многие смогли увидеть колорит китайской деревни", - отметил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.

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