Посещаемость пляжей Цнянского водохранилища в этом сезоне значительно увеличилась благодаря благоустройству

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость пляжей Цнянского водохранилища благодаря их благоустройству увеличилась в этом сезоне до 5 тыс. человек в сутки. Об этом рассказал генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич в Мингорисполкоме на заседании по благоустройству столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для создания комфортного отдыха жителей столицы и ее гостей в текущем году были выполнены работы по благоустройству 21 пляжа, где установлено более 2500 единиц оборудования. Это детские и спортивные площадки, навесы, беседки и мангалы. Были созданы условия для отдыха людей с ограниченными возможностями на пляже №9 Заславского водохранилища и пляже №2 Цнянского водохранилища, - рассказал Игорь Кушнеревич. - В связи с благоустройством пляжей увеличилась и нагрузка на них. Как пример - посещаемость Цнянского водохранилища в предыдущие годы была около 1 тыс. человек в сутки, а в текущем она увеличилась до 5 тыс.".

По его словам, на 2022 год разработана отдельная программа по развитию пляжей, которая включает замену и установку дополнительных малых архитектурных форм, информационных стендов с системой навигации, спортивного и детского оборудования.-0-

Цветочные композиции к 955-летию Минска появятся во всех районах города в 2022 году