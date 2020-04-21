Посещаемость практически стопроцентная: в ГрГУ им.Янки Купалы рассказали об онлайн-обучении

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы введены дополнительные меры по организации безопасных условий учебного процесса. Он полностью организован с использованием информационно-коммуникационных технологий, занятия проходят в режиме онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Сегодня по расписанию в ГрГУ имени Янки Купалы более 900 различных занятий: лекции, семинары. Однако в учебных корпусах немноголюдно - студенты и преподаватели встречаются в виртуальных аудиториях. С 20 апреля по 8 мая образовательный процесс здесь организован онлайн.

Встречаются студенты и преподаватели на Образовательном портале университета, различных сетевых платформах, таких как WebEx, Zoom, Skype, а также в соцсетях. В расписании университета на день - сотни вебинаров, видеоконференций и других интерактивных занятий.

"Обучение проходит согласно учебным планам и программам. Качество образовательного процесса сохраняется, - подчеркивает начальник учебно-методического управления университета Марина Колоцей. - Для нашего вуза такой переход в сложившейся ситуации не стал чем-то неожиданным. Более 10 лет работает Образовательный портал ГрГУ имени Янки Купалы. Это не только хранилище информации, где сосредоточены все учебно-методические комплексы по каждой дисциплине, включая теоретический, практический материалы и блок контроля знаний, но и удобная площадка для общения преподавателей и студентов, а также студентов между собой".

В расписание внесены необходимые коррективы: лабораторные занятия перенесены на более поздний срок. Вместо номера аудитории студенты видят, на какой платформе будет организовано занятие. Студентам такой подход нравится. Главный критерий - практически стопроцентная посещаемость онлайн-занятий. Возможности образовательного портала позволяют контролировать не только это. Буквально в несколько кликов преподаватель может посмотреть, какую литературу читал студент, сколько времени он провел за работой и подготовкой, а также оценить и прокомментировать результат выполненной работы.

"Во время онлайн-занятия налажена коммуникация со студентами. Они знают, что мы сразу заметим, кто неактивен, - рассказывает перед онлайн-лекцией с третьекурсниками-физиками доцент кафедры общей физики Наталья Валько. - В любой момент можно обратиться к одному из студентов, буквально вызвать его, попросив включить камеру и микрофон. Проверить, насколько аудитория внимательна, можно и при помощи тестирования. Это держит студентов в тонусе".

На одной из таких лекций студент Михаил готовится "выйти к доске". Он подготовил презентацию, заранее загрузил ее на платформу и вскоре представит группе. "Конечно, живое общение не всегда можно заменить, но сегодня в таком формате учебы есть определенные плюсы, главный из которых - безопасность", - делится мнением молодой человек.

Предусмотрены для студентов и очные консультации, например, по курсовым и дипломным работам, магистерским диссертациям.

"Сотрудники университета тоже повышают уровень владения информационно-коммуникационными компетенциями, - обращает внимание Марина Колоцей. - На постоянной основе для них организовано обучение по работе с современными образовательными платформами, проведению вебинаров. Занятия эти также проходят в онлайн-режиме".

Кстати, в этом году и распределение выпускников в ГрГУ имени Янки Купалы впервые проводится онлайн. Свое первое место работы получат более 900 выпускников университета 2020 года.-0-