Посевные площади гречихи в Брестской области увеличили в 5,6 раза к уровню прошлого года

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области посевные площади гречихи увеличили в 5,6 раза по сравнению с 2019 годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

"Такие меры приняты в связи со складывающейся в мире обстановкой из-за коронавируса в целях обеспечения продовольственной безопасности и насыщения внутреннего рынка гречневой крупой собственного производства", - пояснил начальник отдела облсельхозпрода.

В текущем году гречиху в регионе посеяли на 4,5 тыс. га. Самую большую площадь отвели под эту культуру в Ганцевичском районе - 600 га (в 2019 году было 70 га), более чем по 400 га - в Ивацевичском и Каменецком. В 10 раз (до 300 га) увеличили посевы в Березовском районе, в 8 раз - в Пинском. В Барановичском и Пружанском районах в предыдущие годы вообще не занимались производством гречихи, а в этом году ее посеяли на площади 225 га и 376 га соответственно.

В 2019 году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства области всего произвели 1,1 тыс. т зерна гречихи. В этом году планируется собрать 6 тыс. т зерна, что позволит получить около 4 тыс. т товарной крупы.

В целом задание по севу яровых культур аграрии Брестской области выполнили в полном объеме - яровой клин в регионе превышает 400 тыс. га. Во всех районах хозяйства приступили к заготовке кормов. Уже заготовлено более 100 тыс. т силоса и свыше 50 тыс. т сенажа.-0-