Посевные площади овощей в Гомельской области увеличат на 200 га

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Посевные площади под овощные культуры в Гомельской области планируют в этом году увеличить почти на 200 га, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Гриньков, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы обеспечить жителей региона свежей овощной продукцией и заложить в необходимом объеме стабилизационный фонд на межсезонье, в регионе планируют посеять 2 тыс. га овощей открытого грунта. "Это почти на 200 га больше к уровню прошлого года. Валовой объем овощей рассчитываем увеличить на 19% к 2019-му", - уточнил председатель комитета. Под картофель в регионе отведут 4,2 тыс. га.

Александр Гриньков отметил, что в целом в сельскохозяйственных организациях Гомельской области уже сформирована структура посевных площадей. Сев яровых намерены провести на 596 тыс. га. Клин зерновых и зернобобовых составит более 116 тыс. га. Под кукурузу отведут 350 тыс. га, в том числе 79 тыс. га - на зерно.

"Мы проинспектировали озимые - рапс и сурепицу. Есть небольшие повреждения (менее 3%), а также изреженные посевы. Планируем пересев на участках, где отмечены повреждения", - рассказал журналистам руководитель комитета.

По его информации, сейчас аграрии ведут подкормки многолетних трав, продолжают вносить органические и минеральные удобрения, а также готовят почву под лен - в этом году культура займет 4,3 тыс. га.

Завершают в области подготовку сельхозтехники к весенне-полевым работам. "Сельскохозяйственные организации уже отремонтировали 750 тракторов, в том числе 70 энергонасыщенных, 65 плугов, 94 дискатора, 64 комбинированных почвообрабатывающих агрегата и 67 посевных, 87 машин для внесения твердых органических удобрений и 95 - для минеральных", - перечислил Александр Гриньков. Готовность машинно-тракторного парка практически по всем позициям выше, чем отмечалась на это время в прошлом году.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил задачу завершить все подготовительные работы строго в регламентированное время, чтобы провести посевную кампанию в оптимальные сроки, с соблюдением всех технологий.-0-