Посевные площади озимых зерновых в Витебской области увеличат

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Нынешней осенью в Витебской области собираются увеличить посевные площади озимых зерновых минимум до 300 тыс. га. Такое поручение дал председатель облисполкома Николай Шерстнев комитету по сельскому хозяйству и продовольствию на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В Витебской области в этом году зерновые и зернобобовые культуры предстоит убрать на площади 354 тыс. га, из них 200 тыс. га озимые. Сейчас убрано почти 30% площадей. Льнозаводами области вытереблено 1,6 тыс. га льна, это 45% от всех уборочных территорий.

"Осенью необходимо посеять не менее 300 тыс. га озимых зерновых с учетом зеленого корма. Погода позволяет, поэтому уже сейчас нужно распахивать почву, готовить землю", - отметил Николай Шерстнев.

Также губернатор поручил увеличить посевные площади других культур, в том числе льна, сурепицы, рапса.

Сегодня прошло открытое заседание Витебского облисполкома. Были рассмотрены вопросы по развитию предпринимательства и либерализации условий ведения бизнеса, организации уборки урожая и сева озимых культур, а также проблемы в борьбе с борщевиком Сосновского.-0-