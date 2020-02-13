Посевные площади всех сельхозкультур в Витебской области увеличат

13 февраля, Бешенковичский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Посевные площади всех сельскохозяйственных культур в Витебской области в 2020 году будут расширены. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев перед началом круглого стола с руководителями районов и крупнейших сельхозорганизаций региона, посвященного организации предстоящей посевной.

"В нынешнем году намерены практически все посевные площади по всем сельскохозяйственным культурам увеличить. В целом мы должны прирасти на порядка 15-18% количественно, - сказал руководитель области. - Планируем увеличить в этом году примерно на 25% площади кукурузы, расширить клин зерновых (озимых и яровых). Кормовые культуры надо посмотреть, подойти к ним очень серьезно, потому что, как правило, при заготовке кормов область лидирует на протяжении летних месяцев, а как только начинается уборка кукурузы, откатывается назад. Понятно почему - недобираем кукурузы, значит, и ее площади надо увеличить".

Кроме того, область намерена добиться улучшения качественных показателей. "Урожайность должна быть выше, защитные мероприятия должны сработать. Мы недобираем за счет безграмотной организации уходных работ за посевами - это надо исправить. Таким образом, в комплексе должны получить большую урожайность и объемистость наших показателей", - подчеркнул председатель облисполкома.

Касаясь состояния озимых зерновых, Николай Шерстнев отметил, что пока зимовка проходит удовлетворительно, но все зависит от того, как сложится весна. "Погода беспокоит, так как растения не вошли полностью в зимовку, находятся в анабиозном состоянии, соответственно идет расход питательных веществ. Если весна будет затяжная, могут быть серьезные проблемы, связанные с гибелью озимых зерновых и необходимостью досевать площади яровыми", - добавил губернатор.

Николай Шерстнев также акцентировал внимание на значимости сегодняшнего мероприятия. "В этом году приняли решение собрать руководителей районов, крупных сельскохозяйственных формирований, чтобы дать единую теорию и решить, как будем воплощать ее в жизнь. Безусловно, есть проблемы, которые не теряют своей актуальности: дефицит финансов, вопросы подготовки техники, нехватки минеральных удобрений. Но это жизнь. Тем не менее доведенные планы должны быть реализованы, поэтому основная идея - в создавшихся условиях обсудить, как мы будем прирастать продукцией - первично продукцией сельского хозяйства и вторично животноводства. При этом обязательно надо помнить, каким путем снизим ее себестоимость и получим экономическую эффективность", - отметил руководитель региона.

"Наша задача - сверить штабные карты, ведь посевная не за горами. Остается буквально месяц, чтобы подготовиться и реализовать все запланированное", - заключил губернатор.

Во время круглого стола Николай Шерстнев акцентировал особое внимание участников на необходимости максимального использования новой широкозахватной техники, рациональном потреблении топливных ресурсов, твердом соблюдении технологической дисциплины и сроков посевной. "Две недели надо жить на поле, начиная от председателя райисполкома до специалиста самого низкого уровня, если вы хотите, чтобы были результаты", - подчеркнул он.

Председатель облисполкома отметил, что на 12 февраля готовность тракторов по области составляет 88%, в том числе энергонасыщенных - 79%. При этом картина в разрезе районов и видов техники весьма пестрая, поэтому руководители районов должны серьезно поработать над данным вопросом.-0-