Посевы льна в Брестской области увеличены на 300 га

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области посевные площади под лен в этом году увеличены на 300 га, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по управлению льноводческим комплексом областного коммунального унитарного производственно-торгового предприятия "Брестоблагросервис" Андрей Шумик.

В основном расширение произошло за счет сырьевой зоны Пружанского льнозавода, которая размещается на территории Пружанского, Кобринского и Березовского районов. План сева там уже выполнен в полном объеме. Также завершают сев этой культуры в Дрогичинском районе. Треть от необходимого осталось посеять в северной зоне - Ляховичском и Барановичском районах. "Площади увеличены для того, чтобы полностью загрузить мощности наших льноводческих заводов", - пояснил Андрей Шумик.

Всего под лен в регионе отведено 6,1 тыс. га. На сегодня уже засеяно 5 тыс. га, что составляет 83% к плану. На эту же дату в прошлом году лен был посеян лишь на 14%. "При поддержке облисполкома все льноводческие хозяйства обеспечены минеральными удобрениями под полную потребность: на каждый гектар внесено 258 кг действующего вещества. Культура высевается при неукоснительном соблюдении технологий в оптимальные агротехнические сроки. Все это позволяет рассчитывать на хороший результат - планируем получить 23,9 тыс. т льнотресты", - отметил собеседник. По его словам, сев льна в регионе планируется завершить 17-18 апреля.

В целом на 12 апреля план ярового сева в Брестской области выполнен почти на 43%.-0-