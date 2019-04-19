Послание Президента определило приоритеты работы региональных СМИ - главред "Витебских вестей"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента Беларуси с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию позволило определить приоритетные направления в работе региональных СМИ. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА главный редактор областной газеты "Витебские вести" Александр Клицунов.

"Я уверен, что приеду в коллектив с конкретными решениями. Как руководитель СМИ если не коррективы внесу, то доведу до коллектива, какие направления работы нам будут более интересны, на какие стоит обратить внимание", - сказал Александр Клицунов. Он отметил, что глава государства в последнее время уделяет особое внимание региональным СМИ.

Главный редактор впервые смог присутствовать на Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Президента Александра Лукашенко традиционно было обстоятельным, откровенным и интересным. Каждый из поднятых вопросов - как внешней политики, так и жизни страны - очень важен, добавил он.

На мероприятие, которое прошло в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко была представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.-0-