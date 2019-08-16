После камерального контроля в I полугодии в Минской области в бюджет будет доплачен почти Br21 млн

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br21 млн будет доплачен в Минской области в бюджет по итогам камерального контроля в I полугодии, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

По результатам камерального контроля инспекции Минской области за I полугодие в адрес плательщиков направили 10 172 сообщения и уведомления о предоставлении дополнительных сведений. Их получили 6 031 организация и 4 141 индивидуальный предприниматель.

Плательщики предоставили уточненные декларации и пояснения по итогам рассмотрения 9 853 сообщений и уведомлений. Сумма налога, которую нужно доплатить в бюджет по уточненным декларациям, составила Br20 млн 954,4 тыс.

Кроме того, по результатам камерального контроля уменьшена разница между общей суммой НДС и суммой налоговых вычетов в размере Br14 млн 359,7 тыс.

Камеральный контроль остается приоритетным направлением работы налоговых органов, он позволяет предотвращать правонарушения и обеспечивать полноту уплаты налогов в бюджет без вмешательства в текущую деятельность плательщика. Камеральный контроль также предоставляет право плательщику на добровольное исполнение налоговых обязательств без привлечения к административной ответственности.-0-