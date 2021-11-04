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04 ноября 2021, 20:57

После модернизации в Могилевском районе откроется здание ФАПа

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. После комплексной модернизации в деревне Новоселки Могилевского района откроется здание ФАПа. В обновленном учреждении здравоохранения начнут принимать пациентов уже к середине ноября, рассказал корреспонденту БЕЛТА главный врач Могилевской поликлиники №6 Виктор Алексейков.

"В масштабах района комплексная модернизация нашего фельдшерско-акушерского пункта стала значимым событием, - подчеркнул Виктор Алексейков. - В первую очередь реализация проекта повысит качество и доступность медицинской помощи жителям сельской местности, расположенной в непосредственной близости к промышленной зоне Могилева. В учреждении здравоохранения обслуживаются порядка 500 человек и мы понимаем свою социальную ответственность в отношении этих пациентов".

Вопрос модернизации деревянного здания ФАПа 1958 года постройки назрел давно: необходимо было проделать огромную работу - от косметического ремонта и утепления здания до замены системы отопления, проведения центрального водоснабжения и канализации. Все запланированное на объекте выполнено в максимально короткие сроки - в течение 3 месяцев. Всего на эти цели потрачено почти Br18 тыс. Модернизацию произвели исключительно за внебюджетные деньги: собственные средства поликлиники №6 и спонсорская помощь в размере Br6 тыс. от расположенного рядом предприятия ИООО "ВМГ Индустри".

"Самой значимой стала замена системы отопления, которая устарела с моральной и технической точки зрения, - продолжил главврач поликлиники. - До модернизации помещения ФАПа отапливались водяной системой от твердотопливного котла, который эксплуатировался уже около 15 лет. Помимо того что старая система существенно повышала денежные расходы во время отопительного сезона, она также не позволяла поддерживать постоянную температуру в здании, была потенциально пожароопасной и давала значительные выбросы вредных веществ от сгорания твердого топлива".

В итоге администрация взяла ориентир на использование электрической энергии. Так в здании появились отопительные приборы белорусского производства - конвекторы с интеллектуальными терморегуляторами и дистанционной системой контроля посредством интернет-связи. Система работает в автоматическом режиме, а управлять ею можно через установленное на телефон приложение. В результате в ФАПе можно в экономичном режиме поддерживать заданную температуру, находясь вне стен учреждения.

По словам Виктора Алексейкова, реализация проекта позволит получить позитивные экологический и экономический эффекты. Так, в сопоставимых условиях ежегодная плановая экономия финансовых средств на отопление здания составит не менее Br1 тыс.

До модернизации здания здесь не было системы водоснабжения и водоотведения, поэтому воду приходилось носить ведрами. Поликлиникой №6 был разработан проект и уже в августе этого года произведены необходимые строительные работы, которые в том числе позволили наладить и подогрев воды. Также проведены мероприятия по энергосбережению здания: отремонтирован фасад, утеплены потолки и пол, заменены окна, установлены двери ПВХ. Параллельно проведено благоустройство прилегающей территории.

"В обновленном здании созданы необходимые условия для качественного и оперативного оказания медицинской помощи, - заключил главный врач. - Если говорить о техническом оснащении, здесь появился современный компьютер и планшетный кардиограф, организована интернет-связь с дистанционным обменом данными обследований между ФАПом и поликлиникой. Например, сделанную на фельдшерском пункте кардиограмму можно в считанные минуты передать в поликлинику, удаленно ее расшифровать и получить готовое заключение врача. Результаты анализов, проведенные в поликлинике, будут также отправлять через интернет и распечатывать пациенту на месте. Это во многом облегчит работу для наших специалистов и в разы повысит для жителей сельской местности удобство получения многих медицинских услуг".

Могилевская поликлиника №6 обслуживает 18 тыс. человек, в том числе проживающих в сельской местности. Ежегодно здесь проходят профилактические осмотры еще около 50 тыс. человек.-0-

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