После обращения к помощнику Президента минчанка смогла исправить ошибку при назначении пенсии

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка, которая не смогла оформить пенсию по возрасту из-за ошибки сотрудника управления по месту жительства, обратилась за помощью к помощнику Президента - инспектору по Минску Виталию Приме. О том, как разрешилась ее проблема, женщина рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Татьяна Самойленко 14 лет работала бухгалтером в России, затем переехала в Беларусь и с 1995 года продолжала свою трудовую деятельность уже в должности главного бухгалтера. После того как с 1 января 2017 года вступил в силу указ "О совершенствовании пенсионного обеспечения", который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста, уйти на заслуженный отдых женщина должна была в 56,5 года. Однако когда пришло время воспользоваться такой возможностью, у Татьяны возникла проблема.

"Я родилась 30 июня 1963 года, на пенсию должна была выйти в 56 с половиной лет. Для этого мне нужно было подать документы 30 декабря 2019 года. Но сделать это в тот день у меня не получилось, поскольку в сентябре прошлого года получила травму, мне была назначена III группа инвалидности. Согласно статье 7-й закона "О пенсионном обеспечении", женщины, рожденные в первой половине 1963 года, могут подавать заявление о назначении пенсии в любое время при наступлении пенсионного возраста. Однако сотрудник отказался принимать мои документы, ссылаясь на 11-ю статью этого же закона. Причем сделано это было, мягко говоря, далеко не в корректной форме, налицо была грубая ошибка. Более того, при пересчетах вместо 35 лет стажа мне хотели засчитать 29", - рассказывает свою историю Татьяна.

По словам минчанки, получив отказ в назначении пенсии, она пристально изучила законодательство, проконсультировалась у адвокатов и еще раз убедилась в своей правоте. После этого неоднократно обращалась в администрацию Октябрьского района со своим вопросом, но безрезультатно. "После очередного отказа знакомая посоветовала записаться в апреле на прием к помощнику Президента - инспектору по Минску Виталию Приме. Когда я описала ситуацию и назвала свою дату рождения, меня сразу заверили, что правда на моей стороне и мне помогут восстановить справедливость. В итоге благодаря обращению вопрос решился положительно: уже в мае получила пенсию сразу за четыре месяца, за что я очень благодарна властям", - подчеркнула собеседница. Причем ей не только сохранили стаж в 35 лет, но и пересмотрели индивидуальный пенсионный коэффициент, на основе которого формируются ежемесячные выплаты (они увеличились).

"К сожалению, опыт показывает, что с подобными проблемами при назначении пенсии после изменения законодательства столкнулась не одна я. Периодически помогаю советом знакомым моих знакомых, поскольку уже детально изучила этот вопрос. В таких случаях главное не опускать руки, а при необходимости не бояться обращаться за помощью не только к местным властям, но и в вышестоящие органы", - подытожила Татьяна Самойленко.-0-