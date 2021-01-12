После проверки УКС Гродно стоимость строительства на 4 объектах снижена на Br1 млн

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гродненской области в ходе проверки ГП "УКС города Гродно" выявил факты завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в КГК.
В контрольном ведомстве обратили внимание: УКС - основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия установлено завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. Как выяснилось, в сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.
После выявления этих фактов УКС совместно с проектной организацией оперативно скорректировали сметы. Это позволило сэкономить более Br1 млн и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.
Проверка продолжается.-0-