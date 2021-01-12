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12 января 2021, 15:23

После проверки УКС Гродно стоимость строительства на 4 объектах снижена на Br1 млн

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гродненской области в ходе проверки ГП "УКС города Гродно" выявил факты завышения сметной стоимости строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, сообщили БЕЛТА в КГК.

В контрольном ведомстве обратили внимание: УКС - основной заказчик строительных работ в Гродно и получатель бюджетных средств. При проверке деятельности этого предприятия установлено завышение сметной стоимости строительства по 4 объектам инженерно-транспортной инфраструктуры. Как выяснилось, в сметы были включены завышенная стоимость материальных ресурсов, необоснованные транспортные затраты и объемы строительно-монтажных работ.

После выявления этих фактов УКС совместно с проектной организацией оперативно скорректировали сметы. Это позволило сэкономить более Br1 млн и предотвратить нерациональное использование бюджетных средств.

Проверка продолжается.-0-

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