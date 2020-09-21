21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний из объектов незавершенного строительства в Барановичах продан на электронных торгах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Незавершенное здание мясожирового корпуса в Барановичах было продано на 2 384 шаге электронных торгов между двумя участниками на электронной торговой площадке ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Стоимость объекта составила более Br9,6 тыс. при начальной цене, равной одной базовой величине. Это была третья попытка продать данное здание, дважды этот объект передавался инвесторам и оба раза возвращался в городскую коммунальную собственность за невыполнение условий вовлечения, отметили в комитете.

"В 2018 году при формировании комплексного плана развития Барановичей было принято решение снести наиболее проблемную часть одного из строений, а остальную - разделить на лоты, сформировав под каждый отдельные земельные участки. Все они были выставлены на электронные торги и проданы на аукционах единственным участникам по начальной цене, равной одной базовой величине. В текущем году лоты, определенные ранее на продажу, были скорректированы, и часть из строений была снесена", - рассказали в Госкомимуществе.

На трех объектах, проданных в течение 2019 и 2020 годов, к настоящему времени уже ведутся работы по переоборудованию их под нужды владельцев, еще на двух - проводится подготовка к стройке, добавили в пресс-службе.-0-