Последний звонок в Минске прозвенит 29 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников столичных школ и гимназий прозвучит на день раньше, чем по всей стране, - 29 мая. Как пояснили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома, это связано с годовщиной трагедии на станции метро "Немига".
В этом году из учреждений общего среднего образования Минска выпускаются чуть более 9,6 тыс. одиннадцатиклассников. "Мероприятия по случаю окончания школы у них пройдут 29 мая. Дело в том, что 30 мая этого года исполняется 20 лет со дня трагедии в подземном переходе станции метро "Немига", - отметил первый заместитель председателя комитета по образованию горисполкома Виталий Пригодич.
Решение Мингорисполкома о переносе последнего звонка согласовано с Министерством образования.-0-
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