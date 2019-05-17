Последний звонок в Минске прозвенит 29 мая

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок для выпускников столичных школ и гимназий прозвучит на день раньше, чем по всей стране, - 29 мая. Как пояснили БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома, это связано с годовщиной трагедии на станции метро "Немига".

В этом году из учреждений общего среднего образования Минска выпускаются чуть более 9,6 тыс. одиннадцатиклассников. "Мероприятия по случаю окончания школы у них пройдут 29 мая. Дело в том, что 30 мая этого года исполняется 20 лет со дня трагедии в подземном переходе станции метро "Немига", - отметил первый заместитель председателя комитета по образованию горисполкома Виталий Пригодич.

Решение Мингорисполкома о переносе последнего звонка согласовано с Министерством образования.-0-