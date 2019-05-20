Последний звонок в Витебской области прозвучит для почти 16 тыс. выпускников

20 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области последний звонок 30 мая прозвучит для 15 тыс. 749 выпускников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

На праздничных линейках дипломы о получении среднего образования торжественно вручат 6 тыс. 55 девушкам и юношам. Соответствующий документ о базовом образовании получат 9 тыс. 694 девятиклассника. Республиканский "Последний звонок" состоится в этом году в Орше. На Ледовой арене города соберутся 1,5 тыс. лучших ребят со всей республики, в том числе 700 выпускников школ из Оршанского района.

Выпускные вечера, наполненные многочисленными поздравлениями и с обязательной встречей рассвета, пройдут в регионе на базе школ или учреждений культуры 8-9 июня. Традиционно в эти дни будет ограничена торговля алкоголем.-0-