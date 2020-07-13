Послушать "Алесины сказки" онлайн приглашает центральная библиотека Гомеля

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый онлайн-проект "Алесины сказки" запускает сегодня Центральная городская библиотека имени А.И.Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек Гомеля.

Проект познакомит ребят с лучшими белорусскими сказками. Читать их будет красавица белорусского Полесья - Алеся. "Мы предлагаем малышам интересно и с пользой провести свободное время. Устроившись поудобнее (дома, на даче, в детском саду, в гостях у бабушки), ребята смогут послушать белорусские сказки и насладиться красотой родного языка", - отметили в сети публичных библиотек.

Алеся будет ждать ребят и их родителей на сайте учреждения и на YouTube-канале библиотеки по понедельникам, средам и пятницам в 12.00.

"Сказка сопровождает ребенка буквально с первого дня жизни. Она пробуждает в его душе доброту, формирует нравственные ценности и любовь к чтению, учит правильному общению", - отметили в госучреждении. К тому же совместное чтение сказок помогает родителям и детям сблизиться, лучше понять друг друга.

В центральной городской библиотеке добавили, что учреждение активно развивает интернет-проекты для читателей. Например, для взрослых пользователей были созданы "Прочитано на себе" и "Новинки литературных журналов". В июне запустили проект "Библиотека: день за днем", который знакомит с событиями из повседневной жизни библиотеки, читателей и сотрудников.

"Особое внимание уделяем юному читателю. Так, с мая работают проекты "В гостях у Ули" (пчелка Уля рассказывает о прочитанных произведениях) и "Творчество души" - для старших ребят, которые любят живопись и поэзию", - отметили в госучреждении.-0-