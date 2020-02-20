Посол Чехии: в качестве презента близким и друзьям всегда беру белорусские продукты

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Посол Чехии Томаш Перницкий во время поездок на родину всегда берет с собой в качестве презентов близким и друзьям белорусские продукты. Об этом он заявил сегодня на встрече в Брестском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда, когда дипломаты возвращаются на родину, все наши друзья, родственники ожидают, что мы что-то привезем. Могу сказать честно, в моем маленьком чемодане, который я беру на борт, всегда есть один-два килограмма рыбы от "Санта-Бремор". И всем очень-очень нравится. Точно знаю, что это белорусская продукция, и не хочу привозить на родину ту, что сделана в других государствах и только куплена на территории Беларуси. В некоторых магазинах Минска меня уже хорошо знают", - заметил дипломат.

К слову, программа двухдневной поездки Томаша Перницкого в Брестскую область включает и посещение СП "Санта-Бремор", которого, как он признался, "не может дождаться". Посол Чехии также высоко отозвался о качестве белорусской мебели, которой обустроена его квартира, других товарах, сделанных в Беларуси.

Главной темой поездки посла в регион является поддержка экономических отношений между Чехией и Беларусью. По его мнению, сотрудничество в этой сфере хорошо развивается - за прошлый год товарооборот между странами составил $475 млн. Это выше, чем суммарный товарооборот Чехии со Словакией, Венгрией и Австрией. При этом есть потенциал для роста. Этой цели служат и специальные миссии для белорусских и чешских предпринимателей, которые организует посольство. В прошлом году состоялось пять таких миссий, причем четыре - для белорусских производителей в Чехии.

"В этом году мы бы хотели сосредоточиться на миссии чешских предпринимателей в Беларусь. В 2019-м организовали одну такую поездку на Витебщину, сейчас хотели бы познакомить их с Могилевской областью. Для нас очень важно углублять сотрудничество прежде всего в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства," - сказал Томаш Перницкий.

Как сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, в 2019 году в экономику региона от чешских инвесторов поступило $200 тыс. прямых иностранных инвестиций. Всего на территории области зарегистрировано 27 предприятий с чешским капиталом. Одно из них - ООО "Автоматизация. Робототехника. Машиностроение" - зарегистрировано в прошлом году на территории свободной экономической зоны "Брест". Компания планирует инвестировать более $1 млн в проект по производству частей для доильного и холодильного оборудования.

Внешнеторговый оборот Брестской области и Чехии за 2019 год составил $20,6 млн (темп роста 94,8% к уровню 2018-го). "Уверен, что мы можем значительно больше как экспортировать, так и импортировать", - отметил Анатолий Лис. Он пригласил главу дипмиссии на V Международный форум-выставку деловых контактов "Брест 2020", которая пройдет 24-25 апреля. По словам губернатора, область готова предоставить чешскому бизнесу площадки для создания промышленного производства на льготных условиях.-0-