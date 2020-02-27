Посольство Японии передало медоборудование учреждениям Брестской области

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Японии в Беларуси передало медицинское оборудование учреждениям Брестской области. В торжественной церемонии принял участие директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Игорь Кудревич, сообщает БЕЛТА.

Брестская детская областная больница по программе грантовой помощи правительства Японии "Корни травы" получила более $79 тыс. на приобретение артроскопа и гастроскопа. Оборудование поможет выявлять различные заболевания и патологии детей на ранней стадии. Кроме того, более $78 тыс. передано Ивановской центральной районной больнице на закупку гастроскопа.

Игорь Кудревич выразил благодарность посольству Японии и лично главе диппредставительства Хироки Токунага за многолетнюю работу по реализации социально значимых проектов на территории Беларуси. Он обратил внимание на значительный вклад японского правительства в расширение и укрепление гуманитарного сотрудничества с Беларусью. По его словам, оно развивается успешно, стабильно, есть взаимопонимание и взаимопомощь.

"Особый импульс взаимодействию придала именно программа "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека", которая реализуется в Беларуси с 2004 года", - сказал Игорь Кудревич. С этого времени реализованы проекты на сумму более $4 млн. Ресурсы направлены на поддержку сферы здравоохранения и социальной области, в частности на оборудование для диагностики заболеваний, современное и профессиональное оказание медицинской помощи, обеспечение населения доступными методами лечения, укрепление материально-технической базы госучреждений. Директор департамента выразил надежду, что в будущем это сотрудничество будет укрепляться и станет еще более масштабным и плодотворным.

По программе "Корни травы" получила грант в размере более чем $8,4 тыс. и СШ №2 Столина - для приобретения спортивных тренажеров.

Общая сумма средств, выделенных для проектов в Брестской области, составила более $166 тыс.

Всего в Беларуси с 2004 года в соответствии с программой "Корни травы" реализованы 52 проекта.-0-