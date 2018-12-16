16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Посольство Швеции организовало для гомельчан семейный уик-энд. Гостеприимной площадкой для обмена опытом и дружеского общения была областная универсальная библиотека имени В.И. Ленина, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками такого мероприятия стали около 100 человек. Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, заместитель посла Петер Меллер и сотрудники посольства пригласили гомельчан провести вместе воскресный день. "На подобных семейных встречах мы поднимаем повседневные вопросы, которые сегодня очень волнуют шведов. И я думаю, что небезразличны они и белорусским семьям", - рассказала Кристина Юханнессон. В частности, темой дня стал шведский и белорусский опыт относительно роли отца в семье.

Представители посольства Швеции в Беларуси подготовили интересную программу. Начался день с презентации выставки фотографий "Шведские папы". Экспозиция собрала самые искренние и интересные моменты общения пап с детьми. Также один из блоков уик-энда был посвящен папам, оформившим на себя декретный отпуск. Швеция одна из первых стран наряду с материнским отпуском по уходу за ребенком ввела в 1974 году отцовский. Спустя более 40 лет папы стали использовать примерно 25% от общего числа дней, определенных для двух родителей. Если эта тенденция будет развиваться так же интенсивно, то ориентировочно к 2040 году использование отпуска по уходу за ребенком станет гендерно равным. "Система родительских льгот в Швеции считается одной из самых щедрых. Она позволяет родителям оставаться дома с детьми и получать компенсацию от государства", - уточнила посол.

"Обо всем мы рассказываем на собственном примере. Сегодня большинство женщин работают - это один из факторов экономического роста, который прослеживается сегодня в Швеции. Чтобы женщины могли реализовать себя, нужно поровну делить ответственность в семье. И, поверьте, папы справляются не хуже. Они хотят принимать активное участие в жизни своего ребенка с самых первых дней его жизни. Папа нужен наравне с мамой, ребенок нуждается в двух родителях, - подчеркнула Кристина Юханнессон. - Но изначально и работодателям было сложно понять уход мужчин в декретный отпуск. На принятие этого ушло несколько лет. И сегодня это социально приемлемое и положительное явление".

К примеру, супруг Кристины Юханнессон был в отпуске по уходу за каждой из двух дочерей.

Пока взрослые обсуждали насущные темы, дети занимались в творческой мастерской "Рисуем Швецию вместе". На трехметровом ватмане юные творцы изобразили свои ассоциации об этой стране. Коллективное творение стало хитом вечера. Затем маленьким гостям встречи предложили посмотреть спектакль "Мама Му, Крумкач і Каляды". В течение дня прошли также представления "Самолетик" и познавательная постановка Экотеатрика. Работал детский уголок "Путешествующие игрушки". Каждый гость мог пополнить его своей игрушкой, которой уже давно не играет, и взять любую из щедрой коробки.

Также состоялась интернациональная дискуссия отцов "Роль папы в семье в Швеции и Беларуси". Последовавший за ней мастер-класс от представителей минской школы отцов "Папа-школа" перерос в доверительный и искренний диалог.

Подобные встречи в рамках сотрудничества Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И. Ленина и посольства Швеции в Беларуси будут продолжаться. -0-