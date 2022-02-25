Посоревноваться в видеопоздравлениях с женским днем приглашает могилевчан БРСМ

25 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс видеороликов "Женщины Могилевщины" проходит в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском обкоме БРСМ.

Конкурс проходит в преддверии Международного женского дня. Участниками творческого соревнования может стать молодежь в возрасте от 14 до 31 года.

Видеоролики на конкурс можно подавать в трех номинациях. "Поздравление женщине" - здесь можно демонстрировать изготовление подарка своими руками, чтение стихотворения, исполнение песни и другое на заданную тематику. Вторая номинация - "Женщина в моей жизни" - в таких видеороликах нужно оригинально рассказать о самой главной женщине в своей жизни. Это могут быть интересные факты из биографии или, например, слова благодарности. Еще одна номинация - "Женщина в профессии" (любимом деле). "Участники конкурса могут здесь рассказать о профессии, любимом деле или хобби", - отметили в обкоме.

К участию в конкурсе принимаются видеоролики - MP4, AVI, WMV продолжительностью не более 3 минут. Разрешение - не менее 720p (1280x720). Допускается использование при монтаже специальных программ, инструментов, фотографий и архивных видео. Срок подачи заявок - до 11 марта.

Победителей в каждой номинации будут определять голосованием в Instagram. Они получат дипломы и ценные подарки.-0-