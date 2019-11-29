Поставский молочный завод в 2020 году направит на модернизацию производства Br1,5 млн

29 ноября, Поставский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Поставский молочный завод" в 2020 году направит на реализацию проектов по модернизации производства Br1,5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Сергей Шубелько.

Первый проект, переходящий с 2019 года, связан с установкой в заквасочном отделении нового оборудования чешской компании VPS. Ввод в эксплуатацию третьего заквасочника объемом 2 т продукции намечен на март. Компания VPS поставит предприятию также вертикально-формовочную колонну для производства насыпного сыра формы "евроблок". Оборудование будет установлено в сыродельном цехе и позволит увеличить долю выпускаемых заводом фасовочных сыров (в настоящее время она составляет 24%).

В следующем году планируется продолжить модернизацию цеха цельномолочной продукции. Будет закуплен дополнительный фасовочный автомат и другое оборудование.

Говоря о недавно реализованных крупных проектах, Сергей Шубелько отметил, что в минувшие годы на обновление производства был направлен значительный объем инвестиций. В частности, в 2018 году была введена в эксплуатацию новая сборная линия порционной нарезки сыров фиксированного веса. Мощности германо-швейцарского оборудования позволяют выпускать в упаковке флоупак 5 т сыров в сутки. В нынешнем году средства направлялись на плановую замену технологического оборудования и материально-техническое обеспечение производства.

За январь-октябрь предприятие выпустило продукции на Br82,5 млн (107,5% к аналогичному периоду прошлого года). Рентабельность продаж составила 14,3%. Экспортные поставки осуществляются в Россию (основная доля), Узбекистан и Казахстан. В общем объеме реализации на них приходится 56,7%. Ежедневно завод перерабатывает примерно 240 т сырья, из которого 80% идет на производство сыров.-0-

Фото Александра Хитрова