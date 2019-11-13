Поставский райагросервис признан банкротом и будет ликвидирован

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании ОАО "Поставский райагросервис" банкротом и открытии в отношении должника ликвидационного производства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидации установлен в один год. За этот период антикризисному управляющему предстоит погасить долги акционерного общества перед 45 кредиторами, самыми крупными из которых являются ОАО "Беларуськалий", ОАО "Поставский молочный завод", инспекция по налогам и сборам по Поставскому району и финансовый отдел Поставского райисполкома. В реестр требований кредиторов включена задолженность на сумму почти Br6,5 млн, в том числе перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах" почти Br58,9 тыс., более Br1 млн - по обязательным платежам в бюджет, а также перед финотделом райисполкома и главным финансовым управлением Витебского облисполкома.

Стоимость активов должника оценивается почти в Br6,4 млн, в их числе дебиторская задолженность около Br1,2 млн, более 90% которой приходится на сельхозпредприятия Поставского района, получивших отсрочку по этим долгам на 3-5 лет в соответствии с законодательством. В состав имущественного комплекса предприятия входят несколько ликвидных объектов, в том числе складские сооружения, производственные здания, к которым уже сейчас проявляют интерес потенциальные покупатели.

На балансе райагросервиса остаются две фермы и примерно 700 голов крупного рогатого скота. Животных кормят за счет соседних хозяйств, которым и будет реализовано стадо в счет погашения долгов.

ОАО "Поставский райагросервис" специализировалось на агрохимическом обслуживании сельхозпредприятий, а также занималось мясо-молочным производством, выращиванием зерновых и рапса. Более 99,6% акций ОАО находится в коммунальной собственности Поставского района. Акционерное общество проходило досудебное оздоровление, в том числе по указу от 4 июля 2016 года №53. С ноября 2018 года предприятие как имущественный комплекс передано в доверительное управление ОАО "Поставский молочный завод".

Производство по делу о банкротстве ОАО "Поставский райагросервис" возбуждено в июле 2019 года. После того как на общем собрании акционеров было принято решение по поводу обращения в экономический суд с заявлением об экономической несостоятельности, более 60 работников трудоустроены на других предприятиях региона. По данным на 1 ноября, в райагросервисе трудятся 16 человек.-0-