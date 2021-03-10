Постпандемийную экономику ждут серьезные трансформации - Крутой

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Постпандемийную экономику ждут серьезные трансформации. На этом акцентировал внимание заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой во время встречи с коллективом ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой обозначил круг вопросов, которые волновали машиностроителей. В целом, по его словам, это традиционные для промышленных предприятий темы. "Людей интересуют стратегические перспективы развития отрасли на сложном информационном фоне. Ведь ранее практически ежедневно поднимались темы санкций, остановок, неполной рабочей занятости, сокращений. Безусловно, перспективы есть, предприятие устойчивое, обеспечено заказами, есть понятная инвестиционная программа. Поэтому люди могут не волноваться за будущее "Гомельмаша", - подчеркнул он. Дмитрий Крутой отметил, что "Гомсельмаш" очень удачно воспользовался моментом пандемии и разрыва традиционных связей на классических рынках. В прошлом году экспорт продукции, в том числе комбайнов, увеличился.

Заместитель главы Администрации Президента обозначил также некоторое волнение в промышленном секторе по поводу стабильности на внешних рынках. Есть опасения, что в связи с санкционным давлением извне могут быть сорваны экспортные контракты и на госпредприятиях. "Если вдруг санкционная риторика перебросится где-то и на госсектор, то люди опасаются, что заказы пропадут. И это приведет к вынужденным незанятости и потере доходов. Пока таких примеров у нас нет. Все партнеры добросовестно выполняют свои обязательства, нет роста дебиторской задолженности по внешним рынкам. Наоборот, по определенным странам дисциплина даже улучшилась. Это говорит о том, что постпандемийный мир, постпандемийную экономику ждут очень большие трансформации", - сказал Дмитрий Крутой.

На встрече прозвучала и тема создания государственных корпораций. "Это очень сложная и интересная сфера, требующая глубокой проработки. Как идея она была озвучена на Всебелорусском народном собрании. Действительно, в Европе и Китае есть успешный опыт, в том числе машиностроительных корпораций. Но все это надо тщательно изучить. Такая структура может помочь по точечным направлениям: упрощение импортных закупок сырья, реализация продукции на нетрадиционные рынки. Если эти эффекты будут перевешивать риски, то решения будут приняты и для нашей страны, ведь у нас есть предприятия похожего профиля. Поверьте, все будет сделано абсолютно взвешено, на основе конкретных экономических расчетов", - пояснил Дмитрий Крутой.

Коснулись на заводе и вопросов кадрового потенциала, подготовки специалистов узкого профиля, а также пенсионного возраста и начислений.

Также Дмитрий Крутой акцентировал внимание на разработке полноценной программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. По итогам Всебелорусского народного собрания были одобрены основные направления. Однако Президент поставил задачу дополнительно встретиться с коллективами во всех отраслях - возможно, появятся уточнения в общие положения.

Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-