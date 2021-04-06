Пострадавшие от нападения волка женщины находятся под амбулаторным наблюдением

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе три женщины, пострадавших от нападения волка, находятся под амбулаторным наблюдением, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Волк во второй половине дня 5 апреля напал на двух женщин на краю деревни Ласицк. Односельчане помогли им отбиться от агрессивного зверя. Позже он покусал еще одну женщину. С травмами пострадавших госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи их выписали.

Поиски хищника продолжались до трех часов ночи, на рассвете они возобновились. В операции по отлову предположительно бешеного волка участвуют лесхоз, БООР, милиция. Сотрудники МЧС оповещают местное население, людей просят воздержаться от прогулок и не покидать дома без необходимости.

В Пинском райисполкоме сегодня прошло заседание комиссии по ЧС. Принято решение усилить меры безопасности жителей Ласицка и близлежащих деревень. В частности, школьный автобус будет подвозить детей максимально близко к их домам. Работники социальной службы нацелены на помощь пожилым людям. Также деревни (в зоне поисков волка) будут патрулировать добровольные дружины.

Ласицк расположен в приграничье с Украиной. Поиски хищника могут усложниться из-за того, что он мог уйти на сопредельную территорию.-0-