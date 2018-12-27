Поступления от малого и среднего бизнеса в Гомельской области увеличились в январе-ноябре на 17,1%

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в Гомельской области в январе-ноябре текущего года увеличились на 17,1% по сравнению с 11 месяцами 2017-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Доля платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых поступлений в бюджет за 11 месяцев составила 18,4%, или более Br446 млн. При этом от индивидуальных предпринимателей поступило свыше Br55,2 млн, или 2,3%. В расчете на одного плательщика сумма поступлений выросла на 14,2% и достигла Br11,9 тыс.

По информации Дмитрия Дайнеко, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Гомельской области на 1 декабря этого года составило 37 тыс. 371. Это на 777 субъектов (или на 2,1%) больше, чем на такую же дату 2017-го. Из них более 27,2 тыс. ИП и свыше 10 тыс. организаций. "Удельный вес малого и среднего бизнеса в общем количестве субъектов хозяйствования в Гомельской области превысил 80%", - добавил заместитель начальника инспекции.

Дмитрий Дайнеко отметил, что более 46% субъектов малого бизнеса сконцентрированы в Гомеле, 9,3% работают в Мозырском районе, свыше 7% - в Жлобинском. Далее по количеству субъектов малого предпринимательства идут Речицкий, Светлогорский, Гомельский районы.

Собеседник констатировал, что в регионе с каждым годом растет число плательщиков, выбирающих упрощенную систему налогообложения. "На 1 декабря 2018-го предпочтение данной системе отдали более 54% (20 тыс. 139) малых организаций и индивидуальных предпринимателей. Это на 2,4% больше, чем в прошлом году", - пояснил Дмитрий Дайнеко.

Что касается направлений деятельности, то чаще всего и ИП, и организации выбирают розничную и оптовую торговлю, транспортную сферу, строительство.-0-