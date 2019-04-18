Поступления от малого и среднего бизнеса в Гомельской области выросли в I квартале на 13,5%

18 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области субъекты малого и среднего предпринимательства уплатили в бюджет в I квартале этого года Br124,4 млн, темп роста в сопоставимых ценах к январю-марту 2018-го составил 113,5%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

Доля поступлений от данной категории плательщиков в консолидированном бюджете области составила 19,7% и возросла по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 1,9%, или на Br21 млн в фактическом исчислении.

По данным на 1 апреля, в регионе ведут свою деятельность почти 37,6 тыс. малых и средних субъектов предпринимательства. Среди них более 27,6 тыс. ИП, свыше 8,6 тыс. микроорганизаций, 1 тыс. 20 малых и 283 средних организации.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса за первые три месяца по сравнению с таким же периодом прошлого года возросло на 962.-0-