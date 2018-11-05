Поступления в бюджет Минска в январе-сентябре увеличились на Br148 млн

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления в консолидированный бюджет Минска в январе-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 1,6%, или на Br148 млн. Об этом сообщил начальник инспекции МНС по Минску Андрей Соболевский сегодня на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет Минска поступило Br9,1 млрд налогов, сборов и иных платежей, в том числе в республиканский бюджет - Br5,8 млрд, в местный - Br3,3 млрд, плановые показатели обоих обеспечены одинаково - на 100,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 1,6%, или на Br148 млн. При этом в местный поступило на B341 млн, или 9,4% меньше, чем за 9 месяцев прошлого года", - сказал Андрей Соболевский. Он пояснил, что причиной снижения стало непоступление налога на добавленную стоимость в местный бюджет, но еще раз подчеркнул, что план по наполнению местного бюджета на этот год выполняется. "Прирост обеспечен в основном за счет налога на прибыль - плюс Br81,6 млн, подоходного налога - плюс Br56 млн, другими поступлениями", - конкретизировал Андрей Соболевский.

Сложнее складывается ситуация с поступлениями в местный бюджет имущественных налогов. "Собираемость земельного налога снизилась на Br2,1 млн, налога на недвижимость - на Br11,2 млн", - отметил начальник инспекции.

Одним из основных резервов пополнения местного бюджета является анализ полноты уплаты субъектами хозяйствования налогов, в том числе имущественных. Установлены факты непредоставления налоговой декларации по земельному налогу. Сумма, поступившая в бюджет по результатам проведенной работы, составила Br196 тыс. уплаченных добровольно и Br176 - по итогам интегральных проверок. "По результатам контрольных мероприятий бюджет пополнился на сумму Br106,7 млн", - добавил Андрей Соболевский.

Также сказывается некоторое снижение числа убыточных организаций среди всех плательщиков налога на прибыль (с 37% в июле этого года до 31% на сегодняшний день), хотя их процент в Минске все еще самый высокий среди регионов. Причина в том, что многие организации зарегистрировались в текущем или 2017 году. Почти треть из них пока не имеют выручки и декларируют только затратную часть. Из вновь зарегистрированных 35,5% убыточных предприятий приходится на оптовую торговлю, 11,8% - на розничную, 7,6% - в производственной сфере, 6% - строительной.

Кроме того, резервы пополнения бюджета заключены в ликвидации задолженности предприятий (на 1 октября она сложилась на уровне Br116,6 млн) и работе по уплате имущественных налогов от физических лиц.-0-