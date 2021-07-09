Поступления в бюджет Минской области в I полугодии выросли на 10,3% к уровню 2020-го

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - июнь этого года от плательщиков столичного региона в консолидированный бюджет поступило Br2043,2 млн, что на 10,3% или на Br191,6 млн в сопоставимых ценах больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

Из этой суммы в республиканский бюджет поступило Br535,9 млн, в местные бюджеты - Br1507,3 млн.

Наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br610,2 млн, или 29,9% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br391,3 млн (19,2%), налогу на прибыль - Br222,5 млн (10,9%). По налогу на добавленную стоимость поступило Br161,6 млн (7,9%), акцизам - Br92,1 млн (4,5%), налогу при упрощенной системе налогообложения - Br67,8 млн (3,3%).-0-