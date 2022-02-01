Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 20,6%

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1 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br126 млн уплатили в бюджет Могилевской области в 2021 году плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от этой категории плательщиков увеличились на 20,6%, или Br21,4 млн в фактическом исчислении, - уточнили в пресс-службе. - В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 7,9%".
Количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составляет 25 тыс., или 59,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области. Из них организаций - 6 тыс., или 38,7% от всех организаций, индивидуальных предпринимателей - 19 тыс., или 72% всех ИП.
Как отметили в инспекции МНС, порядок упрощенной системы налогообложения регулируется главой 32 Налогового кодекса Беларуси.-0-